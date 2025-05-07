Температура будет только падать. Какова ситуация с осадками в Киеве

В эти дни столица Украины продолжит ощущать на себе мокрую и прохладную погоду

Погода в Киеве не благоприятная, ведь в городе держится сильная облачность и местами идут дожди. Температура в дневное время в течение среды-пятницы будет колебаться в пределах +12…15 градусов.

Сильных ветров 7-9 мая не прогнозируется. Об этом сообщили в Meteofor.

Среда, 7 мая, ожидается сплошь облачной и местами мокрой. Мелкие осадки будут идти ночью-утром. Воздух днем прогреется до +15 градусов, а ночью остыло до +7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6-7 м/с.

На следующий день, 8 мая, солнце иногда будет прогревать землю, но облака будут преобладать. Осадков не предвидится. Дневная температура достигнет +13 градусов, а ночная упадет до +5 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются утром-днем — умеренные 6-7 м/с.

Пятница, 9 мая, почти ничем не будет отличаться от среды. Облака будут господствовать в течение всего дня, а ночью прогнозируется мелкий дождь. Максимальная сила ветра будет во второй половине суток — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Синоптики поделились неутешительным прогнозом.