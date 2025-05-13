На поездке из Киева во Львов можно сэкономить аж 500 гривен: самые дешевые и дорогие варианты

Билеты разбирают, как горячие пирожки

Из Киева до Львова более 500 километров. Путешествовать по этому маршруту можно несколькими способами.

"Телеграф" рассказывает, какие актуальные варианты транспорта, их цены и продолжительность поездки, чтобы вы могли выбрать самый удобный и выгодный способ.

Поезд: удобно и надежно

"Укрзализныця" предлагает несколько вариантов.

Интерсити+: скоростные поезда, преодолевающие маршрут за 5–6 часов. Стоимость билетов начинается от 450 грн во втором классе и за 769 грн в первом классе.

Ночные поезда: удобны для тех, кто хочет прибыть во Львов утром. К примеру, поезд №213О отправляется из Киева в 23:00 и прибывает во Львов в 06:55. Цена плацкарта – 227 грн, а купе стоит 338 грн.

Однако на выходные взять билет на ночной поезд очень тяжело, поэтому следует покупать его заранее. Также есть другие поезда сообщением Киев — Львов.

Билеты можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" или в мобильном приложении.

Автобусом в любое время

Перевозчики предлагают ежедневные рейсы из Киева во Львов. Стоимость билета стартует от 550 грн. Время в пути – примерно 7-8 часов.

Можно найти ночные рейсы с отправлением в 22:00 от автостанции "Киев" (возле Центрального железнодорожного вокзала). Прибытие во Львов ориентировочно в 06:00. Цена такого билета несколько дороже – около 900 грн.

Также можно воспользоваться сервисом BlaBlaCar. Водители часто берут попутчиков. Цены варьируются от 690 грн до 1105 грн в зависимости от водителя и условий поездки. Время в пути – примерно 8 часов. Такой вариант подойдет людям, которые спонтанно решили уехать во Львов.

Таким образом, самым быстрым вариантом из Киева во Львов будет поезд Интерсити+ (5-6 часов). А самым дешевым – ночной поезд. Однако билеты разбирают очень быстро, особенно в выходные. Поэтому заранее планируйте поездку.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" продала двойные билеты на поезд из Киева в Днепр. Все списали на смену поезду.