На поїздці з Києва до Львова можна зекономити аж 500 гривень: найдешевші та найдорожчі варіанти

Квитки розбирають, як гарячі пиріжки

З Києва до Львова понад 500 кілометрів. Подорожувати цим маршрутом можна декількома способами.

"Телеграф" розповідає, які є актуальні варіанти транспорту, їхні ціни та тривалість поїздки, щоб ви могли обрати найзручніший і найвигідніший спосіб.

Поїзд: зручно та надійно

"Укрзалізниця" пропонує кілька варіантів.

Інтерсіті+: швидкісні поїзди, які долають маршрут за 5–6 годин. Вартість квитків починається від 450 грн у другому класі та за 769 грн у першому класі.

Нічні поїзди: зручні для тих, хто хоче прибути до Львова вранці. Наприклад, поїзд №213О відправляється з Києва о 23:00 і прибуває до Львова о 06:55. Ціна плацкарту — 227 грн, а купе коштує 338 грн.

Однак на вихідні взяти квиток на нічний поїзд дуже важко, тому варто купувати його заздалегідь. Також є інші поїзда сполученням Київ — Львів.

Квитки можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці" або в мобільному додатку.

Автобусом у будь-який час

Перевізники пропонують щоденні рейси з Києва до Львова. Вартість квитка стартує від 550 грн. Час у дорозі — приблизно 7-8 годин.

Можна знайти нічні рейси з відправленням о 22:00 від автостанції "Київ" (біля Центрального залізничного вокзалу). Прибуття до Львова орієнтовно о 06:00. Ціна такого квитка дещо дорожче — близько 900 грн.

Також можна скористатися сервісом BlaBlaCar. Водії часто беруть попутників. Ціни варіюються від 690 грн до 1 105 грн залежно від водія та умов поїздки. Час у дорозі — приблизно 8 годин. Такий варіант підійде людям, які спонтанно вирішили поїхати до Львова.

Таким чином, найшвидшим варіантом з Києва до Львова буде поїзд Інтерсіті+ (5–6 годин). А найдешевшим — нічний поїзд. Однак квитки розбирають дуже швидко, особливо на вихідні. Тому заздалегідь плануйте поїздку.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" продала подвійні квитки на потяг з Києва до Дніпра. Все списали на заміну поїзда.