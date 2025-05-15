Век метро не видеть: в КГГА разрушили мечты еще нескольких районов Киева

КГГА раскрыла реальные планы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) не планирует в ближайшей перспективе финансировать продление Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Красный хутор" до Дарницкого вокзала. В то же время, вопрос достройки самого вокзального комплекса, остающегося заброшенным уже 16 лет, вообще не комментируется городскими властями.

Чтобы узнать перспективы транспортного развития Дарницкого района, "Телеграф" обратился в КГГА с официальным запросом. В ответе городской администрации говорится лишь о том, что финансирование на продление зеленой ветки метро пока не предусмотрено.

Проект есть в планах, но денег нет

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА подтвердили, что строительство метро до Дарницкого вокзала действительно предусмотрено Генеральным планом Киева и другими стратегическими документами. Однако денег на реализацию этого проекта в бюджете нет. По словам заместителя директора департамента Романа Лелюка, строительство новых станций осуществляется в соответствии с приоритетами и финансовыми возможностями городского и государственного бюджетов.

Проект Генплана Киева

Относительно самого Дарницкого вокзала КГГА вообще не предоставила информацию. В своем ответе городская администрация отметила, что пассажирский вокзальный комплекс находится на балансе АО "Укрзализныця".

Недостроенный Дарницкий вокзал

Недостроенный Дарницкий вокзал

На все другие вопросы – о стоимости строительства первой очереди, планах достройки остальных корпусов, возможной передаче в концессию и развитии транспортной инфраструктуры вокруг вокзала – в департаменте заявили, что информация отсутствует.

Напомним, строительство Дарницкого вокзала было начато в 2004 году. Первую очередь завершили в 2007-м, но через два года строительство полностью прекратили из-за нехватки финансирования. Главное здание вокзала на семь этажей с подземным паркингом и центральным туннелем так и остается недостроенным.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли метро на Троещину и когда реально могут начаться работы. В КГГА ответили.