Сто років метро не бачити: у КМДА зруйнували мрії ще декількох районів Києва

КМДА розкрила реальні плани

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не планує в найближчій перспективі фінансувати подовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Червоний хутір" до Дарницького вокзалу. Водночас питання добудови самого вокзального комплексу, що залишається закинутим вже 16 років, взагалі не коментується міською владою.

Щоб з'ясувати перспективи транспортного розвитку Дарницького району, "Телеграф" звернувся до КМДА з офіційним запитом. У відповіді міської адміністрації йдеться лише про те, що фінансування на продовження зеленої гілки метро наразі не передбачено.

Проєкт є в планах, але грошей немає

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА підтвердили, що будівництво метро до Дарницького вокзалу дійсно передбачено Генеральним планом Києва та іншими стратегічними документами. Однак грошей на реалізацію цього проєкту в бюджеті немає. За словами заступника директора департаменту Романа Лелюка, будівництво нових станцій здійснюється відповідно до пріоритетів та фінансових можливостей міського й державного бюджетів.

Проєкт Генплану Києва

Стосовно самого Дарницького вокзалу КМДА взагалі не надала інформацію. У своїй відповіді міська адміністрація зазначила, що пасажирський вокзальний комплекс знаходиться на балансі АТ "Укрзалізниця".

Недобудований Дарницький вокзал

Недобудований Дарницький вокзал

На всі інші питання – про вартість будівництва першої черги, плани добудови решти корпусів, можливу передачу в концесію та розвиток транспортної інфраструктури навколо вокзалу – в департаменті заявили, що інформація відсутня.

Нагадаємо, будівництво Дарницького вокзалу розпочали у 2004 році. Першу чергу завершили у 2007-му, але через два роки будівництво повністю припинили через брак фінансування. Головна будівля вокзалу на сім поверхів з підземним паркінгом і центральним тунелем так і залишається недобудованою.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде метро на Троєщину і коли реально можуть початися роботи. В КМДА дали відповідь.