В Киеве парочка устроила экстремальную поездку между вагонами метро (видео)
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Полиция установила личности нарушителей
На днях в соцсети появились видео, где двое экстремалов катались между вагонами поезда метро в Киеве. Полицейские сняли молодых хулиганов с поезда на станции "Гидропарк".
Информацию об опасной проделке правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Правонарушителями оказались 21-летний житель Киева и его 16-летняя подруга. Как выяснилось, пара искала адреналина, рискуя своей жизнью и здоровьем.
Полицейские оперативно сняли молодых людей с поезда и составили административные материалы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, или арест до 15 суток.
"Кроме того, с родителями несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене провели профилактическую беседу по недопущению таких "развлечений" и их роковым последствиям", — говорится в сообщении.
Полиция напоминает: не подвергайте себя смертельной опасности, а родителям советуют внимательнее контролировать досуг своих детей.
Ранее "Телеграф" писал, что на днях подростки развлекались, прыгая по чужим авто в центре Киева. Фото поврежденного автомобиля и кадры хулиганства обнародовали в сети. На одном из видео видно, как два парня выскочили на авто марки ЗАЗ "Славута".