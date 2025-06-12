Сильные порывы ветра и затяжные дожди. Похолодает ли в Киеве из-за непогоды

Местами порывы ветра в столице разыграются до крепких 14 м/с

В Киеве продолжают держаться тучи и идти дожди. На днях также будут бушевать сильные ветра, но температура днем не опустится ниже +19 градусов.

Самые сильные ветры прогнозируются в четверг, 12 июня, когда их сила достигнет крепких 14 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

В четверг, 12 июня, ночью прошел мелкий дождь вместе с грозами. Осадки еще должны продержаться утром и вечером, а днем возьмут перерыв. Воздух днем прогреется до +19 градусов, а ночью остыл до +12 градусов. В течение утра-вечера ожидаются сильные-крепкие ветры — до 11-14 м/с.

Пятница, 13 июня, также будет облачной и дождливой. Осадки ожидаются в течение ночи-дня, и сильнейшими они будут утром. Дневная температура в городе вырастет до +19 градусов, а ночная упадет до +12 градусов. Ветер будет бушевать в течение всех суток, и его сила будет колебаться от свежих 8 м/с до сильных 12 м/с.

Уже в субботу, 14 июня, дождей станет меньше, но переменная облачность все равно будет. Мелкие осадки прогнозируются во второй половине суток. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +21 градуса, а в ночное – +14 градусов. Самые сильные ветры предполагаются утром-вечером – свежие 9-10 м/с.

В Киве будет дождь каждый день

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что адская жара снова накроет Украину. Синоптики предупреждают, что температура сразу подскочит на 10 градусов.