Сильні пориви вітру і затяжні дощі. Чи похолодає в Києві через негоду

Місцями пориви вітру в столиці розіграються до міцних 14 м/с

В Києві продовжують триматись хмари та йти дощі. Цими днями також вируватимуть міцні вітри, але температура вдень не опуститься нижче +19 градусів.

Найсильніші вітри прогнозуються у четвер, 12 червня, коли їх сила сягне міцних 14 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

У четвер, 12 червня, вночі пройшов дрібний дощ разом з грозами. Опади ще мають протриматись вранці та ввечері, а вдень візьмуть перерву. Повітря вдень прогріється до +19 градусів, а вночі охолонуло до +12 градусів. Упродовж ранку-вечора очікуються сильні-міцні вітри — до 11-14 м/с.

П'ятниця, 13 червня, також буде хмарною та дощовою. Опади очікуються протягом ночі-дня і найсильнішими вони будуть вранці. Денна температура у місті виросте до +19 градусів, а нічна — впаде до +12 градусів. Вітер вируватиме упродовж всієї доби і його сила коливатиметься від свіжих 8 м/с до сильних 12 м/с.

Вже у суботу, 14 червня, дощів поменшає, але мінлива хмарність все одно буде. Дрібні опади прогнозуються у другій половині доби. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +21 градусу, а в нічний — +14 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вранці-ввечері — свіжі 9-10 м/с.

У Киві дощитиме щодня

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