Киев сковал транспортный коллапс, перекрыли улицы и метро (причина и видео)

Порядок в центре столицы поддерживают полицейские

Станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход с утра субботы, 14 июня. Кроме того, на части улиц центра столицы перекрыто движение.

Транспортные ограничения введены в столице из-за проведения мероприятий. Они будут действовать до их завершения.

Метро

КП "Киевский метрополитен" сообщил, что в связи с проведением мероприятий станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо нее без остановки.

"Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота". Изменения будут действовать до завершения мероприятий. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно", — говорится в сообщении.

Перекрытие улиц

В КМВА сообщили, что 14 июня, в связи с проведением мероприятий, ввели временные ограничения и перекрытия движения для транспортных средств. Перекрыты следующие улицы:

ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)

(от ул. Крещатик до Терещенковской) ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)

Возможно перекрытие еще нескольких улиц

улица Крещатик

бульвар Т.Шевченко

улица Владимирская

улица Михайловская

улица Прорезная

Владимирский проезд

Почему ввели транспортные ограничения

Они связаны с проведением Марша Равенства, который стартует утром с улицы Богдана Хмельницкого, 7. Шествие двинется по центру столицы.

Марш Равенства – это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине. Его проводит украинская общественная организация КиевПрайд.

Для справки: ЛГБТИК+ это аббревиатура, которая используется для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексов, квиров и других людей с разными сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями, не вписывающимися в традиционные нормы. "+" в конце означает включение других идентичностей, что не охвачены основными буквами.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году в Киеве сотни человек вышли на митинг против "Марша Равенства". Тогда у здания Киевской городской государственной администрации собрались военные, активисты и ветераны российско-украинской войны. Люди требовали от киевских властей отменить марш в поддержку ЛГБТИК+.