На Крещатик вышли сотни людей против марша ЛГБТ: видео

Полиция следит за порядком на акции

В пятницу, 14 июня, в Киеве сотни людей вышли на митинг против "Марша Равенства", который состоится 16 июня. У здания Киевской городской государственной администрации собрались военные, активисты и ветераны русско-украинской войны.

Об этом сообщают местные СМИ. Люди требуют от киевских властей отменить марш в поддержку ЛГБТ.

В сети появились видео и фото с места события. Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Прайд в пользу врага. ЛГБТ — ослабляет нацию", "Конституция Украины против ЛГБТ", "ЛГБТ пропаганда смерти" и т.д.

Люди вышли против марша Равноправия

Акция проходит мирно

Несколько сотен киевлян вышли в поддержку традиционных ценностей. Люди считают, что "Марш Равенства" совсем не ко времени.

В основном на митинг вышли мужчины

Напомним, что накануне военные написали 57 обращений к председателю КМВА Сергею Попко с просьбой перенести марш ЛГБТ. По их мнению, эта мероприятие не сможет быть мирной, глядя на настроение общества.

Однако марш не отменили. Поэтому люди вышли на Крещатик митинговать. Как отмечают очевидцы, все идет мирно. За правопорядком следят правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что в КГГА ответили, почему марш в поддержку ЛГБТ не состоится в киевском метрополитене. На территории столичной подземки сложно обеспечить безопасность, поскольку это объект двойного назначения.