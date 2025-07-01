Школьников и студентов Киева лишили права на бесплатный проезд. Вернут ли льготу и когда

Вопрос увеличения категорий людей, имеющих право на льготный проезд в Киеве, пока не обсуждают

В Киеве школьники и студенты с 1 июля не имеют права на бесплатный проезд в общественном транспорте. До 31 августа они должны платить за проезд на общих основаниях.

Об этом напомнил в эфире "Киев24" и.о. директора Департамента социальной и ветеранской политики исполнительного органа КГГА Максим Бученко. Право на безвозмездный проезд для учеников и студентов, подчеркнул он, действует в течение учебного года — с 1 сентября по 1 июля. С 1 июля по 31 августа ученики столичных школ и студенты должны платить за проезд в общественном транспорте.

"То есть бесплатно уже наши школьники и студенты не будут совершать поездки до 1 сентября, но с началом учебного года они возвращаются в обычный режим и будут пользоваться правом бесплатного проезда полностью", — пояснил чиновник.

Бученко добавил, что вопрос увеличения категорий людей, имеющих право на льготный проезд в Киеве, пока не обсуждают. По его словам, возвращение к этому вопросу возможно после завершения военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 30 июня по 1 августа в Киеве частично ограничат движение на нескольких улицах. На участке от Протасового Яра до улицы Романа Ратушного будут ремонтировать дорогу.