Школярів та студенів Києва позбавили права на безкоштовний проїзд. Чи повернуть пільгу та коли

Питання збільшення категорій людей, що мають право на пільговий проїзд у Києві наразі не обговорюють

У Києві учні та студенти з 1 липня не мають права на безоплатний проїзд у громадському транспорті. До 31 серпня вони мають сплачувати за проїзд на загальних підставах.

Про це нагадав в ефірі "Київ24" в.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу КМДА Максим Бученко. Право на безоплатний проїзд для учнів та студентів, наголосив він, діє протягом навчального року — з 1 вересня до 1 липня. З 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл та студенти мають сплачувати за проїзд у громадському транспорті.

"Тобто безоплатно вже наші школярі і студенти не будуть здійснювати поїздки до 1 вересня, але з початком навчального року вони повертаються до звичайного режиму і будуть користуватися правом безоплатного проїзду повністю", — пояснив чиновник.

Бученко додав, що питання збільшення категорій людей, що мають право на пільговий проїзд у Києві наразі не обговорюють. За його словами, повернення до цього питання можливе після завершення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 30 червня до 1 серпня в Києві частково обмежать рух кількома вулицями. На ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного ремонтуватимуть дорогу.