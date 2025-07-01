Рус

Школярів та студенів Києва позбавили права на безкоштовний проїзд. Чи повернуть пільгу та коли

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відтепер учні мають сплачувати за проїзд
Відтепер учні мають сплачувати за проїзд. Фото Колаж "Телеграф"

Питання збільшення категорій людей, що мають право на пільговий проїзд у Києві наразі не обговорюють

У Києві учні та студенти з 1 липня не мають права на безоплатний проїзд у громадському транспорті. До 31 серпня вони мають сплачувати за проїзд на загальних підставах.

Про це нагадав в ефірі "Київ24" в.о.директора Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу КМДА Максим Бученко. Право на безоплатний проїзд для учнів та студентів, наголосив він, діє протягом навчального року — з 1 вересня до 1 липня. З 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл та студенти мають сплачувати за проїзд у громадському транспорті.

"Тобто безоплатно вже наші школярі і студенти не будуть здійснювати поїздки до 1 вересня, але з початком навчального року вони повертаються до звичайного режиму і будуть користуватися правом безоплатного проїзду повністю", — пояснив чиновник.

Бученко додав, що питання збільшення категорій людей, що мають право на пільговий проїзд у Києві наразі не обговорюють. За його словами, повернення до цього питання можливе після завершення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 30 червня до 1 серпня в Києві частково обмежать рух кількома вулицями. На ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного ремонтуватимуть дорогу.

Теги:
#Київ #Студенти #Пільги #Школярі #Громадський транспорт