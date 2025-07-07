Это событие может охватить сразу 17 областей Украины. К чему готовиться 10 июля

От него не скроешься

В Украине держится сильная жара и, вероятно, температура может подскочить до +39 градусов в ближайшие дни. Однако вместе с тем синоптики предупреждают о дождях, которые охватят большую часть нашей страны.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 10 июля дожди пройдут одновременно в 17 областях Украины. В некоторых регионах осадки прогнозируются как днем, так и ночью.

Согласно обновленной карте погоды, 10 июля кратковременные дожди будут в:

Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Где будут дожди 10 июля

Уточняем, что дожди будут идти ночью и днем в Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда сильная жара даст украинцам отдохнуть.