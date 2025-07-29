В Киеве точно сейчас лето? Синоптики предупреждают о дождях с грозой и похолодании

Небо над столицей затянуло облаками

Погода в Киеве похожа на "осеннюю" — дождливая и прохладная. В ближайшие дни синоптическая ситуация не изменится, хотя есть вероятность, что осадки завершатся.

Температура в течение 30-31 июля днем не превысит +22…23 градуса, как сообщили в Meteofor и в Погода.Мета. Ночные же показатели не будут сильно отличаться — до +19 градусов.

В Meteofor прогнозируют, что среда, 30 июля, будет сильно облачной и в течение суток будут идти дожди. Ночью и утром ожидаются сильные осадки с грозой, но днем и вечером их интенсивность уменьшится.

Четверг, 31 июля, обещает быть более благоприятным: на небе будет мало облаков, и солнце будет местами прогревать землю.

Температура в эти дни обещает быть в пределах +21…23 градусов днем и +16…19 градусов ночью. А сильнейшие ветры будут бушевать только 31 июля — свежие 9-10 м/с.

Когда будет дождь

Зато в Погода.Мета говорят, что в Киеве в эти дни, вероятно, дождей вообще не будет. В течение 30-31 июля ожидается лишь переменная облачность.

Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +19…22 градусов, а ночью — упадут до +15…19 градусов. Сила ветра тем временем не превысит умеренных 6 м/с.

Будет ли дождь в ближайшие дни

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине снова припечет. Местами прогнозируется до +39 градусов.