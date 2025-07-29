У Києві точно зараз літо? Синоптики попереджають про дощі з грозою та похолодання

Небо над столицею затягнуло хмарами

Погода у Києві схожа на "осінню" — дощова та прохолодна. Найближчими днями синоптична ситуація не зміниться, хоча є ймовірність, що опади завершаться.

Температура упродовж 30-31 липня вдень не перевищить +22…23 градусів, як повідомили у Meteofor та в Погода.Мета. Нічні ж показники не сильно відрізнятимуться — до +19 градусів.

У Meteofor прогнозують, що середа, 30 липня, буде сильно хмарною і протягом доби йтимуть дощі. Уночі та вранці очікуються сильні опади з грозою, але вдень і ввечері їхня інтенсивність зменшиться.

Четвер, 31 липня, обіцяє бути сприятливішим: на небі буде мало хмар, і сонце місцями прогріватиме землю.

Температура в ці дні обіцяє бути в межах +21…23 градусів вдень та +16…19 градусів вночі. А найсильніші вітри вируватимуть тільки 31 липня — свіжі 9-10 м/с.

Коли дощитиме

Натомість у Погода.Мета кажуть, що у Києві в ці дні, ймовірно, дощів узагалі не буде. Протягом 30-31 липня очікується лише мінлива хмарність.

Показники на термометрах у денний час виростуть до +19…22 градусів, а вночі — впадуть до +15…19 градусів. Сила вітру тим часом не перевищить помірних 6 м/с.

Чи буде йти дощ найближчими днями

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні знову припече. Місцями прогнозується до +39 градусів.