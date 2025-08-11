Облака все еще господствуют над Киевом: принесут ли они дожди и прохладу в эти дни

Стоит ли киевлянам брать с собой зонтики

Киевлян в дальнейшем ожидает теплая, но преимущественно пасмурная погода. В течение 12-13 августа небо будет затянуто облаками, временами прогнозируются дожди ночью, но без осадков днем.

Температура днем будет колебаться около +23...25°C, а ночью будет снижаться до +13...17°C. Таким прогнозом поделились в Sinoptik и Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным Sinoptik, начиная с самого утра вторника, 12 августа, и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками, но без осадков. 13 августа ожидается такая же погода.

Воздух в дневное время прогреется до +24...25 градусов, а ночью — остынет до +14...17 градусов. Сила ветров не превысит слабых 3 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

Между тем в Укргидрометцентре также прогнозируют переменную облачность в течение 12-13 августа. Однако ночью вторника еще пройдут дожди.

Дневная температура воздуха вырастет до +23...24 градусов, а ночная — опустится до +13...16 градусов. Ветры в эти дни могут разгуляться до свежих 8-10 м/с.

Прогнозируются ли дожди

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в Украине еще периоды сильной жары.