Хмари все ще панують над Києвом: чи принесуть вони дощі та прохолоду в ці дні

Чи варто киянам брати зі собою парасольки

Киян надалі очікує тепла, але переважно похмура погода. Протягом 12–13 серпня небо буде затягнуте хмарами, часом прогнозуються дощі вночі, але без опадів удень.

Температура вдень коливатиметься близько +23…25°C, а вночі знижуватиметься до +13…17°C. Таким прогнозом поділились в Sinoptik та Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку вівторка, 12 серпня, й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами, але без опадів. 13 серпня очікується така сама погода.

Повітря у денний час прогріється до +24…25 градусів, а вночі — охолоне до +14…17 градусів. Сила вітрів не перевищить слабких 3 м/с.

Чи буде дощити в ці дні

Тим часом в Укргідрометцентрі також прогнозують мінливу хмарність протягом 12-13 серпня. Однак вночі вівторка ще пройдуть дощі.

Денна температура повітря виросте до +23…24 градусів, а нічна — опуститься до +13…16 градусів. Вітри цими днями можуть розгулятись до свіжих 8-10 м/с.

Чи прогнозуються дощі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються в Україні ще періоди сильної спеки.