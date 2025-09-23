Тепло убегает из Киева: уже скоро в город придут значительное похолодание и дожди

Киев еще немножко погреется, но недолго, ведь с 24 сентября в городе опустится температура и будут идти дожди

Теплая погода в Киеве скоро сменится на холодную и дождливую. Местами ночная температура составит всего +5 градусов.

По данным Meteofor, осадки предполагаются только в среду, 24 сентября, и они будут идти утром и днем. Хотя в Украинском гидрометеорологическом центре говорят, что дожди ожидаются как ночью, так и днем.

Как прогнозируют в Meteofor, вторник, 23 сентября, будет теплым и солнечным, но это ненадолго. Уже в среду, 24 сентября, ожидается сильная облачность, похолодание и мелкие дожди — утром и днем. В четверг, 25 сентября, небо разъяснится, но температура почти не вырастет.

Дневная температура в городе опустится с +26 до +13 градусов, а ночью — с +16 до +5 градусов. Сила ветров в эти дни не превысит свежих 8-9 м/с.

Когда будет дождь в Киеве

Такой же прогноз дали и в Укргидрометцентре. Во вторник киевляне еще смогут погреться. Однако в среду ожидается резкое похолодание и дожди. Дожди будут идти днем и ночью. Уже в четверг будет держаться только облачность и прохладная погода.

Показатели на термометрах в дневное время упадут с 25 до 13 градусов тепла, а в ночное — с 14 до 6 градусов тепла. Сила ветров в эти дни разгуляется до сильных 12 м/с.

Когда ожидается значительное похолодание

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной из областей Украины зацвела сирень. Мы объяснили, с чем это связано.