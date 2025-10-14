Стало известно, почему в нескольких районах Киева исчез свет

Вечером во вторник, 14 октября, в некоторых районах столицы пропало электроснабжение. Из-за аварии на высоковольтных линиях произошли отключения в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает ДТЭК. Энергетики уже работают над восстановлением.

Ранее сообщалось, что распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от Укрэнерго в ДТЕК не получали и отключений 14 октября не планировали. Однако на сайте предупреждали, что ситуация в энергосистеме сложная.

Тем жителям столицы, которые остались без света, энергетики пообещали восстановить электроснабжение к полуночи.

Сообщение на сайте ДТЭК

Напомним, в результате обстрела Киева 10 октября ракеты повредили объекты критической инфраструктуры. Левобережная часть Киева долгое время оставалась без света. Тогда бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и народный депутат Алексей Кучеренко сообщил "Телеграфу", что в Киеве будет достаточно прогнозированный дефицит электроэнергии, который может покрываться за счет единой энергосистемы, если не будет сетевых проблем. Он также отметил, что одна генерирующая станция пострадала очень серьезно.