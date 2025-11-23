Двухэтажный мегабалкон с лифтом в центре Киева поразил украинцев (видео)

Архитектурного "монстра" можно увидеть во внутреннем дворе дома по улице Большая Васильковская

В самом центре Киева возведена массивная пристройка. Она пристроена прямо к фасаду многоквартирного жилого дома еще дореволюционного периода.

"Мегапристройка с лифтом". Таким образом описывает постройку автор видео.

Украинцы удивляются, как подобные проекты вообще проходят согласование в столице, тогда как владельцам частных домов приходится годами узаконивать небольшие достройки типа "летних кухонь".

Автор же отмечает, что именно этот "флигель" был построен еще во времена президента Леонида Кучмы, то есть в промежутке между 1994 и 2005 годами.

По этому поводу киевляне горько шутят, что подобные "шедевры" архитектуры появляются в столице все чаще. В разных районах Киева можно найти пристройки, противоречащие и здравому смыслу, и градостроительным нормам.

Также автор видео в комментариях отмечает, что это произведение строительства находится на ул. Большая Васильковская, возле "Пассажа".

