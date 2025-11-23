Двоповерховий мегабалкон із власним ліфтом у центрі Києва вразив українців (відео)

Архітектурного "монстра" можна побачити у внутрішньому дворі будинку на вулиці Велика Васильківська

У самісінькому центрі Києва зведене масивне прибудування. Воно прилаштоване просто до фасаду багатоквартирного житлового будинку ще дореволюційного періоду.

"Мегаприбудова з ліфтом". Таким чином описує споруду автор відео.

Українці дивуються, як подібні проєкти взагалі проходять погодження у столиці, тоді як власникам приватних будинків доводиться роками узаконювати невеликі самочинні добудови на кшталт "літніх кухонь".

Автор же зауважує, що конкретно цей "флігель" було споруджено ще за часів президента Леоніда Кучми, тобто у проміжку між 1994 та 2005 роками.

З цього приводу кияни гірко жартують, що подібні "шедеври" архітектури з’являються у столиці дедалі частіше. У різних районах Києва можна знайти прибудови, які суперечать і здоровому глузду, і містобудівним нормам.

Також автор відео у коментарях зауважує, що цей витвір будівництва знаходиться на вул. Велика Васильківська, біля "Пасажу".

