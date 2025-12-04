Укр

Ведьмовские шабаши и идолы богов. Что значит забытое название загадочного урочища Киева (фото)

Татьяна Крутякова

Чертово Беремище
Чертово Беремище. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оно расположено почти в сердце столицы

В Киеве есть немало мест с загадочными названиями, одно из которых Чертово Беремище. Оно находится на склоне Михайловской горы.

"Телеграф" расскажет, что означает название этого урочища и какие легенды о нем ходят. Заметим, возле Чертового Беремища есть парк Владимирская горка.

Чертово Беремище

Это старинное урочище на склоне Михайловской горы. Его название появилось в Киеве во времена князя Владимира. Тогда чертовым "бременем" назвали идола Перуна — языческого бога грома. По приказу князя Владимира от идола селяне избавились, выбросив его в Днепр, а вот название урочища осталось. В то же время киевляне считали Чертово Беремище нечистым и чуть ли не проклятым, поэтому верили, что здесь собираются ведьмовские шабаши.

Чертово Беремище
Чертово Беремище
Чертово Беремище на карте
Чертово Беремище на карте

Впервые официально название урочища упоминается в 1646 в Михайловском описании актов. Интересно, что в 1853 году возле этого места был поставлен памятник князю Владимиру. Со временем само название урочища упоминалось все меньше и меньше, пока его не заменило новое — Владимирская горка. И по сей день не все киевляне знают, где находится Чертово Беремище.

Владимирская горка, 1853 год
Владимирская горка, 1853 год

Легенды об урочище Чертово Беремище

На территории урочища находилось одно из главных языческих капищ Киева с огромным идолом Перуна. По одной из легенд, когда киевляне тянули идола Перуна, чтобы выбросить в воду, было слышно как кричат черти. Именно с тех пор урочище якобы получило название Чертово Беремище.

Были и разговоры о том, что даже после крещения Руси здесь собирались ведьмы и черти. Ночью некоторые местные якобы слышали разные странные звуки и видели огни.

