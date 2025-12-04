Ведьмовские шабаши и идолы богов. Что значит забытое название загадочного урочища Киева (фото)

Оно расположено почти в сердце столицы

В Киеве есть немало мест с загадочными названиями, одно из которых Чертово Беремище. Оно находится на склоне Михайловской горы.

"Телеграф" расскажет, что означает название этого урочища и какие легенды о нем ходят. Заметим, возле Чертового Беремища есть парк Владимирская горка.

Чертово Беремище

Это старинное урочище на склоне Михайловской горы. Его название появилось в Киеве во времена князя Владимира. Тогда чертовым "бременем" назвали идола Перуна — языческого бога грома. По приказу князя Владимира от идола селяне избавились, выбросив его в Днепр, а вот название урочища осталось. В то же время киевляне считали Чертово Беремище нечистым и чуть ли не проклятым, поэтому верили, что здесь собираются ведьмовские шабаши.

Чертово Беремище

Чертово Беремище на карте

Впервые официально название урочища упоминается в 1646 в Михайловском описании актов. Интересно, что в 1853 году возле этого места был поставлен памятник князю Владимиру. Со временем само название урочища упоминалось все меньше и меньше, пока его не заменило новое — Владимирская горка. И по сей день не все киевляне знают, где находится Чертово Беремище.

Владимирская горка, 1853 год

Легенды об урочище Чертово Беремище

На территории урочища находилось одно из главных языческих капищ Киева с огромным идолом Перуна. По одной из легенд, когда киевляне тянули идола Перуна, чтобы выбросить в воду, было слышно как кричат черти. Именно с тех пор урочище якобы получило название Чертово Беремище.

Были и разговоры о том, что даже после крещения Руси здесь собирались ведьмы и черти. Ночью некоторые местные якобы слышали разные странные звуки и видели огни.

