Этой украинской вкусняшке установили памятник: какой город символизирует известное печенье "с волной"

С минискульптурой связано поверье: прикоснись к бронзовому печенью – и вспомнишь вкус детства

Есть вкусы, которые невозможно забыть. Они живут десятилетиями в воспоминаниях, вызывают ностальгию и теплые эмоции. Одним из таких вкусов для нескольких поколений украинцев стало печенье "Дніпро".

Это вкусняшка с характерным орнаментом и сливочно-карамельным ароматом, который недавно вернулся на полки магазинов после лет забвения. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

Рождение легенды

1967 год, на Днепропетровском заводе продтоваров инженер-технолог Александра Леонова получает непростую задачу: создать сдобное печенье с богатым составом, которое можно было бы производить на обычных линиях для сахарного печенья. Результат превзошел все ожидания.

Леонова разработала не только рецептуру, но и уникальный дизайн изделия. Волнообразный орнамент по краям и большая надпись "ДНЕПР" превратили обычное печенье в съедобный символ города. Каждая печенюшка напоминала о Днепре – реку, протекающую через всю Украину.

Печенье "Дніпро", каким оно было раньше

Секрет вкуса скрывался в богатом составе: мука высшего сорта, сливочное масло, маргарин, сахарная пудра, сгущенка, мед, меланж, инвертный сироп. Все эти ингредиенты создавали плотную, но нежную текстуру и тот самый незабываемый аромат, который запомнился миллионам.

Широкое признание

Успех не заставил себя ждать. "Дніпро" быстро появилось в буфетах, магазинах и поездах дальнего сообщения. Оно стало излюбленным дорожным перекусом, идеальным дополнением к стакану чая в гране.

Самым большим признанием стало получение Знака качества в 1975 году. Эта награда подтверждала не только высокое качество продукции, но и то, что аналогов печенья просто не существовало. Для Александры Леоновой это означало престижную премию и признание среди коллег.

Варианты упаковки печенья разных лет

Для многих "Дніпро" стало больше, чем просто печеньем. Это был вкус детства, школьных завтраков, поездок в железнодорожных вагонах.

Возрождение традиции

После распада Союза оригинальное печенье постепенно пропало с прилавков. Казалось, что легенда навсегда осталась в прошлом. Но память оказалась крепче времени.

В 2010-х годах эстафету подхватила Лариса Белецкая, дочь автора рецепта. Она оформила торговую марку и стала правопреемницей семейного кондитерского наследия, сохранив не только рецептуру, но и историю создания легендарного десерта.

Современный дизайн печенья

С 2017 года печенье снова производят на Днепровском хлебокомбинате №5. Дизайн упаковки обновили, но узнаваемая надпись и волнистый орнамент остались неизменными – как связь между прошлым и настоящим.

Больше чем десерт

29 декабря 2020 года в Днепре торжественно открыли бронзовую минискульптуру "Печенье Дніпро", посвященную легендарному городскому вкусности. Это точная, но уменьшенная копия знаменитого прямоугольного печенья с волнообразным бортиком и рельефной надписью "ДНІПРО". Она установлена на парапете смотровой площадки парка Шевченко, буквально над водой, поэтому "сладкий" символ города смотрит на реку, которая дала ему название.

Минискульптура "Печенье "Днепр""

Сегодня "Дніпро" – это уже не просто печенье, а гастрономический сувенир. К нему обращаются в туристических проектах, его историю вплетаются в рассказы о городе. Он стал символом того, как традиции могут переживать эпохи, как вкусы сочетают поколение, как локальные бренды сохраняют культурную идентичность.

