Відьомські шабаші та ідоли богів. Що означає забута назва загадкового урочища Києва (фото)

У Києві є чимало місць з загадковими назвами, одне з яких Чортове Беремище. Воно знаходиться на схилі Михайлівської гори.

Зауважимо, біля Чортового Беремища є парк Володимирська гірка.

Чортове Беремище

Це стародавнє урочище на схилі Михайлівської гори. Його назва з’явилась у Києві за часів князя Володимира. Тоді чортовим "бременем" назвали ідола Перуна — язичницького бога грому. За наказом князя Володимира ідола селяни позбулись, викинувши його в Дніпро, а от назва урочища залишилась. Водночас кияни вважали Чортове Беремище нечистим та ледь не проклятим, тому вірили що тут збираються відьомські шабаші.

Чортове Беремище

Чортове Беремище на карті

Вперше офіційно назва урочища згадується у 1646 році в Михайлівському описі актів. Цікаво, що у 1853 році біля цього місця поставили пам’ятник князю Володимиру. Згодом сама назва урочища згадувалась все менше та менше, поки її не замінила нова — Володимирська гірка. І по сьогодні не всі кияни знають, де знаходиться Чортове Беремище.

Володимирська гірка, 1853 рік

Легенди про урочище Чортове Беремище

На території урочища знаходилось одне з головних язичницьких капищ Києва з величезним ідолом Перуна. За однією з легенд, коли кияни тягнули ідола Перуна, аби викинути в воду, було чутно як кричить чорт. Саме відтоді урочище нібито й отримало назву Чортове Беремище.

Були й розмови про те, що навіть після хрещення Русі в цьому місці збирались відьми та чорти. Вночі деякі місцеві нібито чули різні дивні звуки та бачили вогні.

