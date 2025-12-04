Відьомські шабаші та ідоли богів. Що означає забута назва загадкового урочища Києва (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Воно розташоване майже в серці столиці
У Києві є чимало місць з загадковими назвами, одне з яких Чортове Беремище. Воно знаходиться на схилі Михайлівської гори.
"Телеграф" розповість, що означає назва цього урочища та які легенди про нього ходять. Зауважимо, біля Чортового Беремища є парк Володимирська гірка.
Чортове Беремище
Це стародавнє урочище на схилі Михайлівської гори. Його назва з’явилась у Києві за часів князя Володимира. Тоді чортовим "бременем" назвали ідола Перуна — язичницького бога грому. За наказом князя Володимира ідола селяни позбулись, викинувши його в Дніпро, а от назва урочища залишилась. Водночас кияни вважали Чортове Беремище нечистим та ледь не проклятим, тому вірили що тут збираються відьомські шабаші.
Вперше офіційно назва урочища згадується у 1646 році в Михайлівському описі актів. Цікаво, що у 1853 році біля цього місця поставили пам’ятник князю Володимиру. Згодом сама назва урочища згадувалась все менше та менше, поки її не замінила нова — Володимирська гірка. І по сьогодні не всі кияни знають, де знаходиться Чортове Беремище.
Легенди про урочище Чортове Беремище
На території урочища знаходилось одне з головних язичницьких капищ Києва з величезним ідолом Перуна. За однією з легенд, коли кияни тягнули ідола Перуна, аби викинути в воду, було чутно як кричить чорт. Саме відтоді урочище нібито й отримало назву Чортове Беремище.
Були й розмови про те, що навіть після хрещення Русі в цьому місці збирались відьми та чорти. Вночі деякі місцеві нібито чули різні дивні звуки та бачили вогні.
Раніше "Телеграф" розповідав про Харківський "міст закоханих", який забули.