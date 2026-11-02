Кличка може замінити жінка. Топ-5 кандидатів на його посаду

Кличко може втратити керівництво адміністрацією, але залишитися мером і зберегти вплив на Київраду

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В оточенні президента України Володимира Зеленського розглядали можливість усунення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак більшість впливових представників президентської команди не підтримала цю ідею через юридичні й політичні ризики.

На Банковій обмірковували усунення Кличка з посади глави КМДА, — джерела

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на двох співрозмовників, які незалежно один від одного підтвердили, що таке обговорення було. За їхніми словами, одним із прихильників цього кроку був колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Головна юридична перешкода – зв’язок між посадами міського голови та очільника КМДА. Президент має право призначати голову адміністрації, однак рішення Конституційного Суду передбачає, що цю посаду має обіймати обраний киянами мер. Навіть якби Кличка усунули з КМДА, він зберіг би повноваження міського голови та вплив на Київраду.

"В теорії це можна було би зробити, однак на практиці схема управління містом стане ще менш робочою, ніж зараз. Кличко через Київраду буде все блокувати. Навіть з доступом до кабінетів можуть бути проблеми", – пояснив один зі співрозмовників видання.

Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Усуненню Кличка заважали і його контакти з партнерами в ЄС. Однак в його команді побоюються відновлення тиску через рішення РНБО про персональну відповідальність посадовців за підготовку до зими.

Конфлікт між центральною владою та Кличком загострився у жовтні через критику Зеленського щодо готовності Києва до зими. Мер відкинув звинувачення у Раді, пояснивши проблеми ударами РФ по ТЕЦ, браком ППО та блокуванням коштів урядом.

Хто може очолити КМДА замість Кличка

"Телеграф" попросив штучний інтелект чат ChatGPT назвати п'ять ймовірних кандидатів, які могли б замінити Кличка на посаді глави КМДА. Серед потенційних кандидатів на посаду голови Київської міської державної адміністрації – Олександр Кубраков, Микола Калашник, Ірина Верещук, Марина Хонда та Володимир Гройсман.

Однак найреалістичнішим виглядає компромісний сценарій: Віталій Кличко залишається на посаді, а центральна влада посилює вплив на управління столицею. Швидка заміна голови КМДА малоймовірна, ця посада відрізняється від посади міського голови. Навіть якщо Кличка звільнять з адміністрації, він залишиться обраним мером і матиме вплив на Київраду. Тож його наступнику доведеться працювати в умовах фактичного двовладдя.

Кубраков, Калашник і Верещук: управлінський досвід і зв’язки з Банковою

Олександр Кубраков – найсильніший технократичний кандидат. Колишній міністр інфраструктури, віцепрем’єр із відновлення та радник президента, він має досвід роботи з транспортною інфраструктурою Києва й керівництва "Укравтодором". Зеленський залучав його до обговорення посилення управління столицею. Проте Кубраков відмовився очолити КМВА, що свідчить, що він не хоче втягуватися в київське протистояння.

Олександр Кубраков. Фото: Економічна правда

Микола Калашник – логічний кадровий кандидат із системи влади. Нинішній міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту раніше очолював Київську ОВА та працював у районній адміністрації столиці, тому знає регіональну специфіку й систему державних адміністрацій. Для переходу йому довелося б залишити міністерську посаду. Окрім того, Калашник не має досвіду керівництва містом масштабу Києва.

Микола Калашник. Фото: Facebook

Ірина Верещук – найсильніший політичний кандидат серед жінок у цьому переліку. Колишня віцепрем’єрка та міністерка з реінтеграції, вона працювала в парламенті, очолювала Раву-Руську, а нині працює в Офісі президента. Її переваги – впізнаваність і довіра президентської команди. Слабкі місця – брак досвіду управління мегаполісом і політична неоднозначність переходу з ОП.

Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Хонда та Гройсман: знання адміністрації й господарський досвід

Марина Хонда – найбільш природна кандидатка з самої КМДА. З 2018 року вона обіймає посаду заступниці голови, опікується соціальною та ветеранською політикою і знає внутрішні механізми адміністрації. Водночас Хонда не має загальнонаціональної впізнаваності й досвіду самостійного керівництва мегаполісом.

Володимир Гройсман керував Вінницею та урядом, знає місцеве самоврядування й комунальну інфраструктуру. Його політична вага допомогла б у складних переговорах, але Гройсман – самостійний гравець. Зеленський уже пропонував йому очолити КМВА, однак той відмовився.

У резерві – колишній мер Житомира, а нині керівник Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин. Він має господарський досвід, проте, за словами Зеленського, відмовився очолити КМВА, щойно почув, що йдеться про Київ.

Три сценарії управління столицею

Перший сценарій – призначити технократа, який відповідатиме за комунальне господарство, енергетику, транспорт і підготовку до зими. Найцікавіші кандидати на цю роль – Кубраков і Калашник. Другий сценарій – політично посилити Банкову, призначивши впізнавану фігуру з власним ресурсом. Передусім ідеться про Верещук.

Третій і найреалістичніший варіант – залишити Кличка на посаді, а центральну владу посилити через спеціальний урядовий орган. Зеленський уже запропонував створити для Києва спеціальний "кабінет" із менеджерів і представників бізнесу.

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