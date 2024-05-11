Как из Польши, Германии и других стран Европы проголосовать за Украину в финале Евровидения 2024: инструкция

Украинцы из-за границы могут отдать свои голоса за Украину

Сегодня, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала, а также рассказывал, где посмотреть видео трансляцию.

Как проголосовать в финале Евровидения 2024 в Украине

Украинцы, которые находятся в Украине могут проголосовать за любого участника, кроме представителей своей страны.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest. Также можно отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления своего фаворита.

Как голосовать в финале Евровидения 2024 из Польши, Германии и других стран

Украинцам, которые сейчас живут в Польше, Германии, Чехии или других странах Европы, и имеют мобильные номера этих стран, можно голосовать за Украину. Схема та же — через приложение Eurovision Song Contest. Или же отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления Украины.

Как рассказывал "Телеграф", в этом году Украину на Евровидении представляют исполнительницы alyona alyona та Jerry Heil с дуэтной песней Teresa & Maria. В финале украинские участницы будут выступать под номером 2. То есть отправлять SMS на номер 7576 нужно с номером 2.

Как голосуют страны, которые не участвуют в Евровидении 2024

Зрители из стран, которые не участвуют в Евровидении, могут проголосовать отдельно в рамках блока "Остальной мир" — почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование началось на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина теряет позиции. Как в день финала выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024.