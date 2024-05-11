Як з Польщі, Німеччини та інших країн Європи проголосувати за Україну у фіналі Євробачення 2024 року: інструкція

Українці з-за кордону можуть віддати свої голоси за Україну

Сьогодні, 11 травня, у шведському Мальме пройде фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу, а також розповідав, де переглянути відео трансляцію.

Як проголосувати у фіналі Євробачення 2024 в Україні

Українці, які перебувають в Україні, можуть проголосувати за будь-якого учасника, крім представників своєї країни. Щоб проголосувати за свого фаворита, можна використовувати застосунок Eurovision Song Contest. Також можна надіслати SMS на номер 7576 із порядковим номером виступу свого фаворита.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2024 з Польщі, Німеччини та інших країн

Українцям, які зараз мешкають у Польщі, Німеччині, Чехії чи інших країнах Європи, і мають мобільні номери цих країн, можна голосувати за Україну. Схема та ж — через додаток Eurovision Song Contest. Або надіслати SMS на номер 7576 з порядковим номером виступу України.

Як розповідав "Телеграф", цього року Україну на Євробаченні представляють виконавиці alyona alyona та Jerry Heil із дуетною піснею Teresa & Maria. У фіналі українські учасниці виступатимуть під номером 2. Тобто надсилати SMS на номер 7576 потрібно з номером 2.

Як голосують країни, які не беруть участь у Євробаченні 2024

Глядачі з країн, які не беруть участь у Євробаченні 2024, можуть проголосувати окремо у рамках блоку "Решта світу" — майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочалося на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції напередодні фіналу.

Раніше Телеграф розповідав, що Україна втрачає позиції. Як у день фіналу виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 року.