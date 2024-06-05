Вышел новый сериал "Star Wars: Аколит": где смотреть его онлайн на украинском

Первые полторы серии затягивают с головой, говорят зрители

Очередная хорошая новость для фанатов вселенной Star Wars, — 4 июня на Disney+ прошла премьера нового сериала "Аколит". О чем он, какие про него уже есть отзывы и где смотреть его онлайн на украинском, разобрался для вас "Телеграф".

Сериал рассказывает про расследование преступлений джедаев в конце эпохи Расцвета Республики еще до сюжета основных фильмов из серии. В центре сюжета девушка-падаван и ее учитель-джедай (эти роли сыграли актеры Амандла Стенберг и Ли Джонджэ). Также там появится и Керри-Энн Мосс, которая играла Тринити в "Матрице".

Всего в сериал войдет 8 серий, — при этом первые две уже вышли 4 июня и уже вот-вот появятся на просторах сети в переводе на украинский (в частности, переводом занимается UAFLIX). Первые эпизоды называются "Lost / Found" и "Revenge / Justice" ("Потеряно/Найдено", "Месть/Справедливость"). Далее будет выходить по одной серии в неделю по вторникам. Так, 3 серия в оригинале выйдет уже 11 июня, а в переводе на украинском ее можно будет посмотреть уже в среду, 12 июня.

Постер к сериалу "Аколит"

Стоит заметить, что новый сериал "Аколит" уже завоевал любовь многих зрителей. Его рейтинг на Rotten Tomatoes уже составляет 88% одобрительных отзывов, в то время как на Metacritic его оценили на 69/100.

В первых рецензиях пишут, что это не лучший продукт по вселенной "Звездных войн", но и далеко не худший. При этом критики отмечают, что нужно примерно полтора эпизода, чтобы вникнуть в сюжет и заинтересоваться, дальше смотреть легче и приятнее.

Отзывы про "Аколит" на Rotten Tomatoes

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о чем новый сериал от Netflix "Ни одной больше", и почему многие его сейчас смотрят в Украине.