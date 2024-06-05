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Вийшов новий серіал "Star Wars: Аколіт": де дивитися його онлайн українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
4 червня вийшли перші епізоди "Зоряні війни: Аколіт" Новина оновлена 05 червня 2024, 08:58
4 червня вийшли перші епізоди "Зоряні війни: Аколіт"

Перші півтори серії затягують із головою, кажуть глядачі

Чергова хороша новина для фанатів всесвіту Star Wars — 4 червня на Disney+ пройшла прем’єра нового серіалу "Аколіт". Про що він, які про нього вже є відгуки і де дивитися його онлайн українською, розібрався для вас "Телеграф".

Серіал розповідає про розслідування злочинів джедаєв наприкінці епохи Розквіту Республіки ще до сюжету основних фільмів із серії. У центрі сюжету дівчина-падаван та її вчитель-джедай (ці ролі зіграли актори Амандла Стенберг та Лі Джондже). Також там з’явиться і Керрі-Енн Мосс, яка грала Трініті у "Матриці".

Загалом у серіал увійде 8 серій, — при цьому перші дві вже вийшли 4 червня і вже ось-ось з’являться на просторах мережі в перекладі українською (зокрема перекладом займається UAFLIX). Перші епізоди називаються "Lost/Found" та "Revenge/Justice" ("Втрачено/Знайдено", "Помста/Справедливість"). Далі виходитиме по одній серії на тиждень по вівторкам. Так, 3 серія в оригіналі вийде вже 11 червня, а в перекладі українською її можна буде переглянути вже у середу, 12 червня.

Зоряні війни Аколіт 2024
Постер до серіалу "Аколіт"

Варто зауважити, що новий серіал "Аколіт" вже завоював прихильність багатьох глядачів. Його рейтинг на Rotten Tomatoes вже складає 88% схвальних відгуків, тоді як на Metacritic його оцінили на 69/100.

У перших рецензіях пишуть, що це не найкращий продукт із всесвіту "Зоряних війн", але й далеко не гірший. При цьому критики зазначають, що потрібно приблизно півтора епізоди, щоб зануритися в сюжет та зацікавитися, далі дивитися легше та приємніше.

Відгуки про Аколіт на Rotten Tomatoes
Відгуки про "Аколіт" на Rotten Tomatoes

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про що новий серіал від Netflix "Жодна віднині", і чому багато хто його зараз дивиться в Україні.

Теги:
#Кіно #Серіал #Зоряні війни #Star Wars