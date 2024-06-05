Вийшов новий серіал "Star Wars: Аколіт": де дивитися його онлайн українською

Перші півтори серії затягують із головою, кажуть глядачі

Чергова хороша новина для фанатів всесвіту Star Wars — 4 червня на Disney+ пройшла прем’єра нового серіалу "Аколіт". Про що він, які про нього вже є відгуки і де дивитися його онлайн українською, розібрався для вас "Телеграф".

Серіал розповідає про розслідування злочинів джедаєв наприкінці епохи Розквіту Республіки ще до сюжету основних фільмів із серії. У центрі сюжету дівчина-падаван та її вчитель-джедай (ці ролі зіграли актори Амандла Стенберг та Лі Джондже). Також там з’явиться і Керрі-Енн Мосс, яка грала Трініті у "Матриці".

Загалом у серіал увійде 8 серій, — при цьому перші дві вже вийшли 4 червня і вже ось-ось з’являться на просторах мережі в перекладі українською (зокрема перекладом займається UAFLIX). Перші епізоди називаються "Lost/Found" та "Revenge/Justice" ("Втрачено/Знайдено", "Помста/Справедливість"). Далі виходитиме по одній серії на тиждень по вівторкам. Так, 3 серія в оригіналі вийде вже 11 червня, а в перекладі українською її можна буде переглянути вже у середу, 12 червня.

Постер до серіалу "Аколіт"

Варто зауважити, що новий серіал "Аколіт" вже завоював прихильність багатьох глядачів. Його рейтинг на Rotten Tomatoes вже складає 88% схвальних відгуків, тоді як на Metacritic його оцінили на 69/100.

У перших рецензіях пишуть, що це не найкращий продукт із всесвіту "Зоряних війн", але й далеко не гірший. При цьому критики зазначають, що потрібно приблизно півтора епізоди, щоб зануритися в сюжет та зацікавитися, далі дивитися легше та приємніше.

Відгуки про "Аколіт" на Rotten Tomatoes

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про що новий серіал від Netflix "Жодна віднині", і чому багато хто його зараз дивиться в Україні.