Вместо мусорки — в огород: кожура каких овощей и фруктов обеспечит вас обильным урожаем

Вы зря выбрасываете эти бесплатные пищевые отходы

Вы спешите выбросить кожуру фруктов и овощей? Возможно, вы отправляете в мусор одно из самых ценных натуральных удобрений для вашего сада и огорода.

Эти бесплатные пищевые отходы богаты такими необходимыми питательными веществами, как калий, кальций, магний и сера. Они могут сыграть важную роль в питании ваших растений, пишет actualno.

Калий, который в изобилии содержится в некоторых фруктах и ​​овощах, способствует образованию цветов и плодов, кальций укрепляет стебли, магний способствует образованию хлорофилла, а сера обеспечивает транспортировку питательных веществ и развитие семян.

Апельсиновые корки

Богата азотом, фосфором и калием. Сначала ее сушат и измельчают, затем добавляют в почву или вокруг растений. Кожура не только питает землю и укрепляет корни, но и отпугивает насекомых, таких как муравьи и тля.

Яблочная кожура

Низкий уровень сахара в яблоках полезен не только людям, но и растениям. Вы можете использовать ее как витаминное удобрение: нарежьте на кусочки и храните в банке или контейнере с крышкой, но оставьте немного воздуха, чтобы предотвратить брожение. При разложении кожуры в воду выделяются калий и кальций, которые легко усваиваются растениями и способствуют их росту и развитию. Рассыпать кожуру прямо по почве лучше не стоит — это привлекает вредителей.

Банановая кожура

Богата калием – важным для роста растений элементом, который укрепляет стебли, улучшает плодоношение и повышает устойчивость к болезням. Банановую кожуру можно закладывать в компост, высушивать и измельчать в порошок.

Огуречная кожура

Ее можно использовать как компост или натуральное средство против вредителей — клещей, муравьев, моли и ос. Достаточно положить ее в почву или на подоконник. Для борьбы с вредителями на комнатных растениях можно сделать спрей: замочите кожуру в воде на 5 дней, затем процедите и опрыскайте растения. Такой раствор также обогащает их калием и фосфором, что стимулирует рост растений.

Картофельные очистки

Они содержат важные макроэлементы, такие как азот, фосфор, калий и магний, которые укрепляют корни, стимулируют цветение и плодоношение. Очистки можно добавлять в компост, готовить из них жидкое удобрение (на 4-7 дней замочить, потом развести 1:5 с водой) или высушить и измельчить для медленного подкорма. Свежие измельченные очистки также подойдут для мульчи — под соломой или опилками они обогатят почву питательными веществами.

