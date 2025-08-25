Лучше всего это делать…: опытный садовод раскрыл самое удачное время для полива растений

Неправильное время полива может навредить растениям

Неважно, выращиваете ли вы растения в доме или на участке — им необходимо регулярное увлажнение почвы для здоровья и развития. Однако делать это, когда вздумается, — не самая удачная идея.

Поддержание увлажненности растений имеет жизненно важное значение для их общего здоровья, и время суток, когда вы поливаете, может иметь огромное влияние. Эксперт по садоводству из The Spruce Моррис Ханкинсон поделился лучшими советами по поддержанию сада в хорошем состоянии. Он отметил, что полив в неправильное время может навредить растениям, поскольку не дает им необходимого увлажнения.

Когда нельзя поливать растения

По возможности следует избегать полива растений в часы пик солнечной активности, которые обычно приходятся на период с 10:00 до 16:00. "Вода, скорее всего, испарится прежде, чем корни смогут впитать необходимое им количество влаги", — подчеркивает Ханкинсон.

Резкая смена температур также может вызвать стресс и потенциально навредить вашим растениям, поэтому это того не стоит, если только растение не находится в серьезном затруднительном положении и у вас нет возможности поливать его в другое время суток.

Фото: freepik

Лучшее время дня для полива растений

Эксперт утверждает, что лучше всего это делать рано утром. Как правило, идеальное время — до 9 утра, чтобы почва успела впитать воду до того, как солнце станет более активным.

Поскольку погода начинает становиться прохладнее, полив в середине утра также будет уместен, поскольку в этом случае меньше вероятность того, что вода слишком сильно испарится.

