Рождество Пресвятой Богородицы 2025: теплые открытки для самых родных в большой праздник
Рождество Пресвятой Богородицы считается одним из самых больших праздников, посвященных Деве Марии
В воскресенье, 21 сентября, в Украине отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по старому стилю. А согласно новолианскому календарю, это происходило 8 сентября. В народе великий религиозный праздник еще называют Вторая Пречистая. В этот день верующие поздравляют друг друга со значимым событием.
Рождество Пресвятой Богородицы знаменует рождение Девы Марии в семье Иоакима и Анны. Супруги долго не имели детей, но очень хотели, поэтому просили у Бога помощи. Иоаким и Анна пообещали, что их будущий ребенок посвятит свою жизнь Господу.
Однажды перед Анной предстал ангел и сообщил, что скоро родит Спасителя. Так и вышло. Вскоре у супругов появилась дочь, которую назвали Марией. В трехлетнем возрасте девочку отдали в храм на служение. Позже, как известно, Мария стала матерью Иисуса Христа, Спасителя человечества.
В этот день христиане идут в храм, чтобы почтить Пречистую Богородицу. Верующие просят помощи у Девы Марии в разных делах. Часто женщины молятся о легких родах, а кто мечтает о детях – о беременности.
