Різдво Пресвятої Богородиці 2025: теплі листівки для рідних у велике свято

Різдво Пресвятої Богородиці вважається одним із найбільших свят, присвячених Діві Марії

У неділю, 21 вересня, в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за старим стилем. А відповідно до новоюліанського календаря, це відбувалося 8 вересня. У народі велике релігійне свято ще називають Друга Пречиста. Цього дня віряни вітають один одного зі значущою подією.

Різдво Пресвятої Богородиці знаменує народження Діви Марії в родині Іоакима та Анни. Подружжя тривалий час не мало дітей, але дуже хотіло, тому просило в Бога допомоги. Іоаким і Анна пообіцяли, що їхня майбутня дитина присвятить своє життя Господу.

Одного разу перед Анною з'явився ангел і повідомив, що скоро народить Спасителя. Так і сталося. Невдовзі у подружжя з'явилась донька, яку назвали Марією. У трирічному віці дівчинку віддали до храму на служіння. Згодом, як відомо, Марія стала матір'ю Ісуса Христа, Спасителя людства.

Цього дня християни йдуть до храму, аби вшанувати Пречисту Богородицю. Віряни просять допомоги в Діви Марії у різних справах. Часто жінки моляться про легкі пологи, а хто мріє про дітей — про вагітність.

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці

