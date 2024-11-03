С Днем ракетных войск и артиллерии 2025! Яркие открытки и теплые поздравления с праздником

Поздравляем воинов с профессиональным праздником!

В четверг, 4 декабря, Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии. В этот праздник традиционно поздравляют военнослужащих этих подразделений и выражают им благодарность за их нелегкий труд и важный вклад в защиту страны.

Праздник Дня ракетных войск и артиллерии был учрежден в 1997 году вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Ранее его отмечали 3 ноября — в день начала освобождения Киева от нацистов в 1943 году, когда артиллерия сыграла решающую роль. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский выбрал новую дату праздника — 4 декабря.

Во время полномасштабной войны России против Украины государственный праздник имеет особое значение. Каждый день украинские защитники борются с оккупантами за освобождение государства. Поздравляем всех, кто принадлежит к ракетным войскам и артиллерии, благодарим за каждый точный удар и удачную "бавовну"!

"Телеграф" публикует открытки с Днем ракетных войск и артиллерии. Выбирайте понравившуюся картинку и присылайте военным. Не забудьте пожелать защитникам здоровья, ангела-хранителя и возвращения с победой!

Картинки на День ракетных войск и артиллерии 2025 на украинском

Картинки Ukr.media

Картинка "Апострофа"

Картинка "ТСН"

Картинка "ТСН"

Картинка "Мы Украина"

