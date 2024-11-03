Рус

З Днем ракетних військ і артилерії 2025! Яскраві листівки та теплі привітання зі святом

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Військові-артилеристи
Військові-артилеристи. Фото "Азов"

Вітаємо воїнів із професійним святом!

У четвер, 4 грудня, Україна відзначає День ракетних військ та артилерії. У це свято традиційно вітають військовослужбовців цих підрозділів та висловлюють їм подяку за їхню нелегку працю та важливий внесок у захист країни.

Свято Дня ракетних військ та артилерії було засноване 1997 року другим президентом України Леонідом Кучмою. Раніше його відзначали 3 листопада — у день початку звільнення Києва від нацистів 1943 року, коли артилерія відіграла вирішальну роль. 2024 року президент України Володимир Зеленський обрав нову дату свята — 4 грудня.

Під час повномасштабної російсько-української війни державне свято має особливе значення. Щодня українські захисники борються з окупантами за звільнення держави. Вітаємо всіх, хто належить до ракетних військ і артилерії, дякуємо за кожен влучний удар і вдалу "бавовну"!

"Телеграф" публікує листівки з Днем ракетних військ і артилерії. Обирайте картинку, яка сподобалася, та надсилайте військовим. Не забудьте побажати захисникам здоров’я, янгола-охоронця і повернення з перемогою!

Картинки на День ракетних військ і артилерії 2025 українською

