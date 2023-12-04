Варварин день 2025: головні заборони і сильні молитви для жінок 4 грудня

З цього дня розпочинаються популярні зимові свята

Цього четверга православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святої Варвари Іліопольської, яка, попри заборону свого батька, прийняла хрещення і була ним страчена. До переходу на новоюліанський церковний календар, святу згадували 17 грудня.

Зазвичай у день Варвари всюди вирували хуртовини, що покривали дороги снігом і утруднювали пересування мандрівників. За старих часів у цей день намагалися не віддалятися від свого житла, щоб уникнути замерзання та застуди.

З Варвариного дня настають зимові свята, які особливо любили наші предки. За новим календарем на 5 грудня припадає Савин день, а наступного, 6 грудня, відзначається День святого Миколая Чудотворця.

Молитви на День святої Варвари

В цей день особливо магічний для жінок. Якщо прочитати молитву до святої Варвари 4 грудня, можна отримати захист від усіх бід.

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рaни Твого святого тiла уздоровлять рaни, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смеpть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без покути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

***

Свята славна i всехвальна великомученице Христова Варваро! Зiбранi сьогоднi у храмi твоєму Божественному люди, поклоняючись i з любов’ю прикладаючись до раки з мощами твоїми, страждання ж твої мученицькi i в них Самого Страстоположника Христа — Який дав тобi не тiльки в Нього вiрувати, але й страждати за Нього, — похвалами прославляючи, молимо тебе, вiдома за бажання нашi заступнице: моли з нами i за нас прихильного зi Свого милосердя до благань Бога, щоб милостиво почув нас, що просимо Його благiсть, i не відкинув від нас усi потрiбнi для спасiння й життя прохання, i дарував християнську кончину життя нашого, безболiсну, бездоганну i мирну, Божественних Таїн причасну; i всiм, хто на всякому мiсцi, в усякiй скорботi й напастях потребує Його милосердя й допомоги, велику Свою подав милiсть, щоб благодаттю Божою i твоїм теплим заступництвом, душею й тiлом завжди у здоров’ї перебуваючи, славили дивного у святих Своїх Бога Iзраїлевого, Який не вiддаляє допомоги Своєї вiд нас, завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

***

Свята Варвара, Божа угоднице. Як Господь благословляє на шлюб, нехай мені не зустрінеться ворог. Я лише благаю про заміжжя вірне, щоб коханий не видався поганим. Особисто готова до сім'ї благородної, ти захисти від чуми чужорідної. Заміжня і буду молитися Христу, в потрібні дні віддаючись посту. Хай буде воля твоя. Амінь.

Що не можна робити 4 грудня

Скаржитися на життя – ускладните свою долю.

Займатися рукоділлям — рани через голку, спиці і все, що колеться, будуть гоїтись неймовірно довго.

Вирушати в далеку дорогу — такий шлях приведе до невдач.

