Главный "треш" недели: монашки испугали жителей Черноморска, львовянин нашел в кустах 86 миллионов, а на Волыни разоблачили интересный бордель

Удивительные новости недели

Прошедшая неделя была богата резонансными новостями. В частности, Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Однако среди других новостей были и такие, что особенно поразили многих украинцев, как бронирование от мобилизации работников цирков.

"Телеграф" сделал подборку "трешевых" новостей недели. Теперь предлагаем читателям ознакомиться с ними.

Забронированный цирк

Новость о том, что "Передвижной цирк Украины" был внесен в перечень предприятий, имеющих статус критически важных для государства, встревожила украинское общество. Это государственное предприятие вошло в перечень "критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения".

Впрочем, в Министерстве культуры отметили, что украинская культура сегодня является важным "инструментом устойчивости и сопротивления российской агрессии". Поэтому каждый сотрудник этой отрасли важен для обеспечения "духовной обороноспособности".

320 тысяч за очарование парня

20-летняя жительница Тернополя передала гадалке из Instagram 320 тысяч гривен, чтобы та очаровала парня. Мошенница провела несколько ритуалов, за которые девушка заплатила. Гадалка уверяла по переписке, что нужно провести еще сеансы гадания. Однако мать девушки узнала, что та потратила деньги и обратилась с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Правоохранители продолжают искать аферистку и ее помощников.

Сирену задули пеной

В Теплодаре на Одесской области неизвестные задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги на крыше одного из домов. По всей вероятности, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки. Как сообщили в местном Telegram-канале, ранее сирену уже пытались сжечь.

Ужасные монашки

В Черноморске Одесской области в 4 утра во время тревоги монашки ходили по городу и громко молились. Это сильно испугало местных жителей.

Узнала о беременности во время родов

В одном из сел Одесской области молодая женщина родила ребенка, даже не зная, что она беременна. Молодая женщина жаловалась на температуру и боль в животе. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи приняла у пациентки роды.

"Робин Гуд" из Борщаговки

В Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженный арбалетом мужчина ломился в магазин на улице Львовской. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожилого мужчину, который держал в руках арбалет со стрелами и угрожал выстрелить. Мужчину задержали.

86 миллионов в кустах

Житель Львова, подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел 86 миллионов гривен в кустах. Согласно материалам дела, банк "Южный" ограбили 24 марта. Грабителям удалось открыть сейфы и украсть 250 тыс. грн, более 2,1 млн. долларов, почти 77 тыс. евро, 530 фунтов стерлингов.

Один из экипажей полиции заметил злоумышленников. Их удалось догнать на улице Городоцкой. Мужчины имели с собой награбленное, радиостанцию, пинцеты, ножи, сверло, фонарики, перчатки, балаклавы и средства для открытия замков. Один из подозреваемых уверял, что рюкзак с деньгами нашел под кустами.

Бордель на Волыни

В одном из жилых комплексов Луцка разоблачили массажный салон, предоставлявший услуги эротического и сексуального характера. Жители домов пожаловались на громкие звуки, звучавшую из заведения музыку. В распоряжение журналистов попало видео, снятое жительницей дома. После 0:58 секунды можно услышать, что в массажном салоне кипит работа: кого-то умело "массируют" под песню "Вова, #баш их, бл@дь".

Ранее "Телеграф" писал, что руководство Департамента миграционной полиции "крышевало" нелегальную проституцию в Киеве и других регионах. Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему.