Вступили в сговор на сотни миллионов: две компании наказали из-за ремонтных работ в двух областях

Обе компании получили штрафы

Во время проведения ремонтных работ во Львовской и Ровенской области две компании вступили в сговор, чем нарушили законодательство. Стоимость работ оценивается в почти 247,5 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ). Отмечается, что закупки объявлялись в августе-декабре 2018 года Департаментом строительства и архитектуры Ровенской ОГА, а в сентябре 2019 года "Львовавтодором".

Отмечается, что АМКУ вынесла решение, которым признала наличие сговора между компаниями ООО "БМК "Містобуд" и ООО "НВП Шляхбуд", во время их совместного участия в четырех процедурах закупок.

"Админколлегия Западного МТО признала действия ответчиков нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, что привело к искажению результатов торгов. За сговор на ООО "БМК "Містобуд" и ООО "НВП Шляхбуд" наложены штрафы, в размере 272 000 гривен на каждого", — говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает, что подобное привлечение к ответственности затруднит доступ к закупкам, поскольку заказчик имеет право отказать им в участии в конкурсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно чиновник воинской части Одесчины получил подозрение в том, что допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов. Деньги были украдены летом 2023 года.