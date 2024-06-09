Вступили в змову на сотні мільйонів: дві компанії покарали через ремонтні роботи у двох областях

Обидві компанії отримали штрафи

Під час проведення ремонтних робіт у Львівській та Рівненській області дві компанії почали змову, чим порушили законодавство. Вартість робіт оцінюється майже у 247,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету (АМКУ). Зазначається, що закупівлі оголошувалися у серпні-грудні 2018 року Департаментом будівництва та архітектури Рівненської ОДА, а у вересні 2019 року "Львівавтодором".

Зазначається, що АМКУ винесла рішення, яким визнала наявність змови між компаніями ТОВ "БМК "Містобуд" та ТОВ "НВП Шляхбуд", під час їхньої спільної участі у чотирьох процедурах закупівель.

"Адмінколегія Західного МТВ визнала дії відповідачів порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів. За змову на ТОВ "БМК "Містобуд" та ТОВ "НВП Шляхбуд" накладено штрафи у розмірі 272 000 гривень на кожного", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Відомство також нагадує, що подібне притягнення до відповідальності ускладнить доступ до закупівель, оскільки замовник має право відмовити їм в участі у конкурсі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно чиновник військової частини Одещини отримав підозру у тому, що припустився присвоєння бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців. Гроші було вкрадено влітку 2023 року.