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Бил прикладом и заставлял есть сигареты: скандальный офицер Академии сухопутных войск арестован, что ему грозит

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
ГБР задержала офицера Академии сухопутных войск во Львове Новость обновлена 11 июня 2024, 16:05
ГБР задержала офицера Академии сухопутных войск во Львове

Военный пытался "научить" дисциплине и порядку с помощью кулаков

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который унижал курсантов. Ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают имени фигуранта, однако, судя по новостям, которые предшествовали решению ГБР, речь идет о военном по имени Артур Антонив. Это, к слову, подтверждают и источники Украинской правды.

По данным следствия, офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство.

В настоящий момент правоохранителями уже было задокументировано применение силы в отношении четырех курсантов, которых преподаватель избивал по голове и в разные части тела.

"Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что он опоздал на построение из-за курения. Так что "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине. А в настоящий момент он находится под стражей с возможностью внесения залога суммой 908 тысяч гривен.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, несколько дней назад в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного возник очередной скандал. Он касался употребления нецензурной лексики, которой Антонив "поливал" своих курсантов.

А еще раньше курсанты жаловались на применение к ним физической силы и еще на ряд проблем. В том числе речь идет о буллинге и травле по половому признаку.

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