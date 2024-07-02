Во Львове надолго выключат свет: горожан предупредили о длительных отключениях 2 июля

Опубликован актуальный график отключений на 2 июля

Во вторник, 2 июля, во Львовской области графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Из-за значительного дефицита мощности будет введено отключение трех очередей (красные и белые ячейки постоянного графика).

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Информация опубликована в официальном Telegram.

Всего во Львовской области действуют шесть групп отключения. Узнать свою группу можно с помощью сайта " Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света").

Украинцам в очередной раз напомнили, что графики почасовых отключений могут изменяться. Актуальную информацию об отключениях также можно узнать в чат-ботах "Львовоблэнерго". Люди должны быть готовы к отключениям электроэнергии в течение дня и принять соответствующие меры.

Чтобы поддержать энергосистему необходимо использовать электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером.

Ранее "Телеграф" писал, что в Yasno рассказали, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой.