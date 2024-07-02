У Львові надовго вимкнуть світло: містян попередили про тривалі відключення 2 липня

Опубліковані актуальний графік відключень на 2 липня

У вівторок, 2 липня, у Львівській області графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть упродовж усієї доби. Через значний дефіцит потужності буде запроваджене відключення трьох черг (червоні та білі клітинки постійного графіка).

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Інформація опублікована в офіційному Telegram.

Загалом на Львівщині діють шість груп знеструмлення. Дізнатися свою групу можна за допомогою сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла").

Українцям черговий раз нагадали, що графіки погодинних відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію щодо відключень також можна дізнатися у чат-ботах "Львівобленерго". Люди повинні бути готові до відключень електроенергії протягом дня та вжити відповідних заходів.

Аби підтримати енергосистему, необхідно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері.

Раніше "Телеграф" писав, що в Yasno розповіли, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку.