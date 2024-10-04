"Квартиру для квадроберов" предлагают в Одессе: в сети возмущаются и смеются (видео)

Субкультура вызывает споры

Движение квадроберов в Украине набирает оборотов. В Одессе женщина вела одного из них на поводке, а риелторы используют этот тренд для продажи квартир, однако в сети к ним относятся, мягко говоря, неоднозначно.

Видео с квадроберами и риелтером, рекламирующей квартиру для них, публикует Telegram-канал "Х**вая Одесса". Под ними развернулось живое обсуждение.

На одном из роликов пожилая дама, у которой на поводке молодой парень на четвереньках в маске тигра. Женщина говорит, что нашла "хорошего мальчика", а парень ластится к ней, имитируя поведение животного.

На втором — риелтор описывает преимущества "квартиры для квадроберов". Она рассказывает, что жилье на первом этаже, оно подойдет "кошечкам, собачкам, возможно тараканам, возможно крыскам, кто себя так ощущает… можно из кухни вылазить прям на зеленую зону".

В комментариях возмущаются, что "вирус квадроберства" охватывает все больше людей. Особенно недовольны, что в этом участвует пожилая женщина. А вот риелтора понимают, оценив ее находчивость.

Для справки: квадроберы — это преимущественно молодежь и дети, ставшие частью необычной субкультуры. Последователи этого тренда передвигаются на четвереньках, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя поведение животных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зародилось квадроберство. Также мы писали, откуда пошло это слово.