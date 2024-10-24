Делала мужчин "инвалидами" за 3 тыс долларов. Во Львове задержали врача

Врач-аллерголог помогала мужчинам избежать военной службы за сумму в иностранной валюте

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Львовской области врачей, которые помогали военнообязанным мужчинам уклониться от военной службы. Была задержана заведующая 10-м отделением Львовской областной клинической психиатрической больницы Виктория Шахова, кроме нее арестовали врача-аллерголога одной из коммунальных больниц.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области. По данным следствия, 73-летняя врач требовала у мужчин 3 тысячи долларов в обмен на положительное решение членов медико-социальной экспертной комиссии о назначении третьей группы инвалидности.

Следствие ведут сотрудники следственного управления полиции Львовской области совместно с оперативниками СБУ и при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Во время обысков в кабинете врача обнаружили 3 тысячи долларов, полученные от одного из клиентов, а также значительную сумму средств в разных валютах: 1600 евро, 51,5 тысячи долларов и 47 тысяч гривен. Кроме того были обнаружены документы, черновые записи и прочие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанной подозрения по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием). Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по результатам проверки больше всего "инвалидов" среди прокуроров было выявлено в Хмельницкой и Черкасской областях.