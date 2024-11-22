Могу повторить судьбу Фарион: Корчинский сделал громкое заявление (видео)

В сети появился шквал критики в его сторону

Лидер политической партии "Братство" Дмитрий Корчинский утверждает, что его планируют убить, так же, как и Ирину Фарион. Он говорит, что против него ведется "аналогичная кампания дискредитации".

Об этом Корчинский заявил в одном из эфиров. В сети уже стали обсуждать данное заявление.

"Мне постоянно сейчас пишут, что со мной в ближайшее время будет то же, что и с Фарион", — сказал Корчинский.

Комментарии в сети

В соцсетях уже стали активно обсуждать заявления Дмитрия Корчинского.

Некоторые вспомнили недавление заявления Корчинского, где он говорил, что мобилизационный возраст в Украине можно снизить до 14 лет при угрозе уничтожения страны.

Также Корчинский говорил ранее, что ТЦК "должны иметь право применять оружие для изменения отношения общества". Об этом также упомянули в комментариях.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года возле дома по улице Томаша Масарика во Львове, где она проживала. Она получила пулевое ранение головы, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но усилия оказались напрасными.

25 июля, в Днепре был задержан подозреваемый в покушении и убийстве языковеда — 18-летний Вячеслав Зинченко. 26 июля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без альтернативы внесению залога.

"Телеграф" показывал эксклюзивные кадры с прощания с филологиней Ириной Фарион во Львове.

К убийству Ирины Фарион может быть причастна группа из огромного количества людей. Об этом речь идет в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Корчинский предложил запретить выезд украинских детей за границу. В эфире программы "Говорит великий Львов" он подчеркнул, что дети должны оставаться в Украине, слышать звуки сирен и взрывов. По его словам, это поможет воспитать у них ненависть к России.