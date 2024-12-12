В Днепропетровской области полицейские жестко заломали ветерана с инвалидностью (видео)

По этому факту уже проводят проверку

В городе Самар Днепропетровской области (бывший Новомосковск) полицейские заломали руки ветерану войны с позывным Ямаха, который имеет инвалидность. После этого его задержали.

Об этом боец рассказал на неофициальном Telegram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Он проходил службу в этом подразделении.

В сети обнародовали видео, на котором зафиксировано, как ветеран во время проверки документов на авто требовал от полицейских показать свои удостоверения. Однако правоохранители проигнорировали эту просьбу.

По словам ветерана, он сообщил правоохранителям, что имеет I группу инвалидности подгруппы Б. На что полицейский сказал: "А какая у вас инвалидность? На голову, да?"

На это ветеран ответил ему бранью. После этого стражи порядка положили его на асфальт и заломали руки. При этом они не отреагировали на крики и пояснения, что в руке находится металлическая пластина.

"Правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто. Полицейский сначала издевался, что не понимает, о каких документах идет речь и что у него их много. На мое неоднократное замечание что я инвалид, сказал что я инвалид на голову, даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже более полутора лет. Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я, вернувшись с войны", — рассказал Ямаха.

Полиция Днепропетровской области сообщила, что уже проводит проверку по данному факту, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства.

Напомним, во Львове произошел конфликт между мужчинами, занявшими место для инвалидов и ветераном. Агрессивные водители толкали и оскорбляли ветерана Николая Григоренко.