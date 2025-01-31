В одной из областей Украины объявили карантин из-за вспышки опасной болезни

Этот вирус передается человеку и имеет высокий коэффициент летальности

В некоторых населенных пунктах Шептицкого района Львовской области были введены карантинные ограничения. Причиной этого стал птичий грипп, который был зафиксирован у одного из мертвых лебедей обнаруженного в поймах Западного Буга.

Опасную зону определили в радиусе трех километров. Об этом сообщил глава Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий.

Известно, что в поймах Западного Буга между селами Волсвин, Бендюга и городом Шептицкий было найдено два мертвых лебедя. У птиц отобрали биоматериал для исследования и у одной из особей обнаружили РНК-содержащий вирус гриппа.

Решением местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на прибрежной территории заводей реки Западный Буг был введен карантин. Опасную зону определили в радиусе 3 километров. В нее входят села Бендюги и Волсвин. Ограничения продлятся около трех недель.

"В течение этого периода специалисты будут осуществлять надзор за птицей как на фермах, так и в личных хозяйствах в зоне наблюдения радиусом не менее 10 километров. Будут проводить подворные обходы для выявления погибшей птицы и проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике птичьего гриппа", — говорится в сообщении.

Что такое птичий грипп

Птичий грипп — это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Его относят к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб.

Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад. Контакт с больными или погибшими птицами может быть опасным.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что с января 2003 года по июль 2024 года в мире было зарегистрировано в общей сложности 896 подтвержденных случаев заражения людей вирусом H5N1, при этом коэффициент летальности составил примерно 52%.

Как себя обезопасить

избегайте контакта с дикой или домашней птицей без необходимости

если все же коснулись птицы — тщательно вымойте руки с мылом, примите душ

в случае обнаружения мертвой птицы не прикасайтесь к ней, не пытайтесь самостоятельно захоронить или переместить

сообщайте о случаях заболевания или гибели птицы в ветеринарную службу или местную администрацию.

Ранее "Телеграф" рассазывал о том, что в Соединенных Штатах зафиксирован первый летальный случай от птичьего гриппа H5N1. Больному было 65 лет, он заразился после контакта со стаей птиц на заднем дворе своего дома.