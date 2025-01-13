В Украине вспышка опасной болезни животных

Объявлен карантин

В Винницкой области обнаружена вспышка опасной и очень заразной болезни свиней. Вирус африканской чумы свиней обнаружили в остатках трупов на стихийных свалках.

Об этом говорится в решении Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Гайсинской районной военной администрации. Отмечается, что свалка находилась в с. Вийтовка в направлении с. Сумовка на первом съезде вправо, Бершадской городской территориальной общины области.

Заметим, что в сообщении не указано произошло ли это возле какой-то фермы или обычного домохозяйства. Комиссия установила 12 часовой карантин и карантинные ограничения.

В течение этого времени ветеринарные врачи и уполномоченные лица должны провести ряд мероприятий для искоренения и предотвращения распространения вирусной болезни. Все трупы погибших или убитых животных сжигаются без исключений.

"Установить и обеспечить деятельность трех карантинно-полицейских постов при въезде в с. Вийтовка со стороны г. Бершадь, при выезде из с. Вийтовка в направлении с. Маньковка и на втором съезде с с. Вийтовка в направлении с.Сумовка Бершадской городской территориальной общины Гайсинского района Винницкой области на дорогах с твердым покрытием", — говорится в решении комиссии.

Карантин смогут снять с местности через 40 суток после выполнения всех необходимых мероприятий и подтверждения безопасности территории.

Для справки

Африканская чума свиней — очень заразная болезнь, которая не представляет опасности для человека, однако поголовье животных погибает очень быстро. Вирус может уничтожить до 100% хозяйства. Болезнь передается при контакте здоровых животных с больными, но и распространяется через мясопродукты, в том числе продовольствие, корм, транспорт загрязнен выделениями больных животных. Вирус могут переносить насекомые, дикие птицы и звери, в том числе дикие кабаны. Животное погибает через два-пять дней после заражения.

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