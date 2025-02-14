Без опыта и с хорошей зарплатой: в Одессе появилась интересная вакансия для студентов

Опыт работы и специализированное образование не требуются

Найти первую работу с достойной оплатой и возможностью профессионального развития – это мечта многих студентов. В Одессе ищут активную молодежь для работы в сфере IT-обучения с зарплатой от 20 до 27 тысяч гривен.

Кандидатам предлагают гибкий график и полное обучение без требований к предыдущему опыту. Соответствующая вакансия размещена на одной из популярных платформ поиска работы.

Учебный центр приглашает в команду активных людей, стремящихся развиваться и овладевать новыми знаниями. Работа проходит в современных SMART-классах с использованием новейшего оборудования. Обязательным рабочим днем является суббота, другие дни недели работник выбирает самостоятельно.

Основные обязанности включают работу по готовой обучающей программе. Сначала новый сотрудник самостоятельно прорабатывает все задачи, а затем помогает учащимся – детям и молодежи – в их выполнении. Система обучения построена по принципу пошаговых инструкций.

Пост можно назвать по-разному: консультант, преподаватель, менеджер по обучению или коуч. Для начала работы достаточно базовых навыков использования компьютера и умения общаться с людьми. Предыдущий опыт работы и специализированное образование не требуются.

Компания предлагает варианты полной или частичной занятости. Новички проходят полный курс обучения и получают необходимые материалы для работы. График работы формируется индивидуально, учитывая возможности каждого работника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стрессоустойчивым студентам предлагают работу в Буковеле. Предложение не сезонное – работника ищут на постоянную занятость.