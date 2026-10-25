Обстрелянные школы и дома, УЖК, помощь Финляндии: фото недели от Яна Доброносова

Каждое фото рассказывает историю из жизни Украины

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Уходящая неделя запомнилась украинцам рядом драматических и вдохновляющих событий. Это были как варварские российские обстрелы, так и дипломатические успехи в отношениях с партнерами.

"Телеграф" собрал лучшие фото нашего корреспондента Яна Доброносова за этот период. На фотографиях зафиксированы моменты, которые лучше всего описывают неделю 19-25 октября.

В ночь на понедельник, 19 октября, Россия нанесла баллистические удары по Киеву. В результате атаки, в частности, была повреждена школа в Днепровском районе.

В результате удара были повреждены учебные классы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В поврежденной школе дети готовились к празднованию Хэллоуина. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Утром 21 октября российский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе Киева. Погибли два человека, еще двух раненых госпитализировали.

В результате атаки в многоэтажке частично разрушены конструкции сразу нескольких квартир. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В ночь на 22 октября Киев снова оказался под баллистической атакой России. Погиб один человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести, повреждена станция скорой помощи и инфраструктура метрополитена.

Спасатели ГСЧС работают на месте попадания баллистики в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В результате очередных масштабных баллистических обстрелов Россия уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве. Торговый центр имел общую площадь почти 56 000 кв. м и открыл свои двери для посетителей 3 марта 2018 года.

Разрушенный торговый центр на Почайной в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Однако в этот период происходили и положительные события. В частности, Женский конгресс, во время выступления на котором Нобелевская лауреатка 2022 года Александра Матвийчук рассказала историю, растрогавшую присутствующих до слез.

Также на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию, где встретился с премьер-министром страны Петтери Орпо. Стороны обсудили сотрудничество между странами и новый пакет помощи от Финляндии.

"Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, и еще дополнительно – соглашения, которые придают нам возможности для сотрудничества. Семь документов подписаны, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 миллионов евро. Договорились, что будем использовать больше спутниковые возможности Финляндии. Договорились об этом с Nokia и ICEYE", — рассказал Зеленый.

Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят вечерние улицы в центре Киева в плену осеннего тумана.